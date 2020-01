vor 39 Min.

Zahl der Feuerwehreinsätze steigt und steigt

Die Rennertshofener leisteten 2019 über 2000 Einsatzstunden. Kameradschaft und gesellschaftliches Leben in der Marktgemeinde werden hochgehalten.

Von Michael Geyer

„Allzeit bereit“ heißt es auch bei der Feuerwehr. Am Vormittag des Dreikönigstages rückten die Einsatzkräfte noch aus zu einem Brand in Stepperg, nachmittags trafen sie sich zur Jahresversammlung im Feuerwehrhaus, zu der Vorsitzender Hans Jürgen Ziller neben rund 60 aktiven und passiven Mitgliedern auch die Ehrenmitglieder Willi Schwarz, Linus Lix und Ehrenkommandant Balthasar Jungwirth begrüßte.

Ziller ließ zahlreiche Veranstaltungen Revue passieren, die zeigten, dass der Verein sehr viel für die Kameradschaftspflege unternimmt und sich auch bei Feiern in der Marktgemeinde nützlich macht: Die Veranstaltungsliste bildet das ganze Jahr ab, angefangen vom Kesselfleischessen im Januar übers Maibaumaufstellen, Ferienprogramm, Pfarrheimeinweihung bis zum Martinsumzug und zur Nikolausveranstaltung des Gewerbeverbandes und endet bei der Waldweihnacht im Dezember. Höhepunkt war der Kreisjugendfeuerwehrtag, der dank des großartigen Einsatzes aller Helfer zu einem echten Erlebnis für alle Beteiligten wurde. Die Versammlung gedachte der im Vorjahr verstorbenen Kameraden, die mit einer Fahnenabordnung auf ihrem letzten Weg begleitet worden waren. Peter Hermann spielte für sie das Lied vom guten Kameraden. Hans Jürgen Ziller bat, sich auch weiterhin Zeit für die Fahnenbegleitung bei Beerdigungen zu nehmen, damit der Brauch nicht aussterbe. Einstimmig genehmigten die Mitglieder eine Satzungsänderung, die längst überfällig war. Das neue Regelwerk präsentiert sich jetzt übersichtlicher und zeitgemäßer als die alte Version. Dank der zahlreichen Aktivitäten verblieb ein beachtlicher Gewinn in der Vereinskasse, wie Kassier Wolfgang Gerstner berichtete.

Mehr Feuerwehreinsätze für die Aktiven

Aus den Ausführungen von Kommandant Michael Ritschel konnte man ersehen, dass die Zahl der Einsätze für die 75 Aktiven weiter zunimmt. War man 2018 noch 294 Mal ausgerückt, stieg die Zahl im Vorjahr auf 321 an. Die Hauptmasse machten die 277 First-Responder-Einsätze aus. Weiter waren fünf Brände zu verzeichnen. Der erste Einsatz war bereits am Neujahrstag, als die Wehr zu einem Brand nach Treidelheim alarmiert wurde, der sich allerdings als bewachte Feuerschale herausstellte. Richtig gebrannt hatte es am 24. März bei einem Flächenbrand am Südhang des Antonibergs, der zusammen mit der Stepperger Wehr eingedämmt werden konnte. Weitere Einsätze waren ein Traktorbrand zwischen Ellenbrunn und Hütting, ein Fahrzeugbrand in der Marktstraße, angebranntes Essen in der Treidelheimer Straße und ein Auto-Brand auf dem Nettoparkplatz in Rennertshofen. Die 27 Technischen Hilfeleistungen reichten von zwölf Verkehrsunfällen weiter über die Unterstützung des Rettungsdienstes, fünf Türöffnungen und Wasserschäden. Siebenmal gab es eine Fehlalarmierung. Fünf Rennertshofener Feuerwehrleute beteiligten sich mit ihrem Versorgungsfahrzeug beim Katastrophenschutzkontingent des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen und räumten vom 11. bis 15. Januar 2019 im Landkreis Traunstein von stark verschneiten Gebäuden mit fragwürdiger Statik den meterhohen Schnee herunter. Insgesamt wurden für die 321 Einsätze beeindruckende 2002 ehrenamtliche Stunden geleistet. Dazu kamen noch zahlreiche Übungen, wie etwa die zehn Sonntagsübungen, die sich jeweils einem eigenen Thema widmeten. Sieben First-Responder- und etliche Atemschutzträger-Weiterbildungen standen auch auf dem Programm. Weiter absolvierte die Wehr eine Inspektionsübung mit mehreren verschiedenen Szenarien.

Für langjährigen aktiven Dienst gab es in Rennertshofen besondere Auszeichnungen mit dem Feuerwehrehrenzeichen. Bild: Michael Geyer

Kreisbrandmeister Pichler und Kreisbrandinspektor Klaus Peter Stark attestierten der Wehr dafür eine saubere und geordnete Einsatzübung. „Die gestellten Aufgaben wurden unter Beachtung der Eigensicherung und Einsatzgrundsätze zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Den Kommandanten und ihrer Mannschaft Dank und Anerkennung“, hatten sie notiert. Eine weitere Übung fand an der Staustufe in Bertoldsheim statt, wo mit der örtlichen Feuerwehr zwei Personen aus dem trockengelegten Wehrfeld gerettet wurden. Im Schloss Bertoldsheim informierten sich die Feuerwehrkräfte über die örtlichen Gegebenheiten, um mit diesen Ortskenntnissen im Ernstfall rasch eingreifen zu können. Erfolgreich wurden auch wieder die Prüfungen zu den Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ durchgeführt. Insgesamt konnten in den vier Gruppen 22 Leistungsabzeichen überreicht werden.

Die Feuerwehr schulte in der Gemeinde und bei Kindern

Erstmalig wurde eine Schulung zum Brandschutzhelfer für die Beschäftigten in der Gemeindeverwaltung, den Kindergärten, der Kinderkrippe und der Schule ausgerichtet, ein Brandschutztag an der Grundschule sowie eine Evakuierungsübung im Kindergarten durchgeführt. „Eine hoch motivierte Wehr, die das erweiterte Einsatzspektrum beherrscht“, lobte Kreisbrandmeister Pichler und Bürgermeister Hirschbeck sagte: „Mit Stolz bewundere ich die freiwillige Leistung und die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehrdienstleistenden und bedanke mich ganz herzlich im Namen aller Bürger.“ Diese Hilfe könne nicht hoch genug geschätzt werden, so der Rathauschef, und verdiene Respekt.

