Zu siebt beim Glühwein trinken in Neuburg - Polizei verhängt Bußgeld

In Neuburg haben sich sieben Menschen zum Glühwein trinken getroffen. Sie müssen nun Bußgeld zahlen.

Mehrere Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz hat die Polizei am Donnerstagabend in Neuburg geahndet. In der Luitpoldstraße trafen sich nach Angaben der Polizei insgesamt sieben Personen aus unterschiedlichen Haushalten, um Glühwein zu trinken.

Neuburg: Sieben Personen trinken Glühwein und zahlen Bußgeld

Gegen die Anwesenden werden nun Bußgeldverfahren eingeleitet. Weiter wurde eine Dreier-Gruppe im Ostend angetroffen, die ebenfalls aus unterschiedlichen Haushalten stammt. Auch diese Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen. (nr)

