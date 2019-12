vor 9 Min.

Zum Jubiläumsabschluss gibt es Blasmusik

Zum Jahresabschlusskonzert lädt die Marktkapelle Rennertshofen am kommenden Sonntag in die Pfarrkirche von Rennertshofen ein.

Die drei Klangkörper zeigen in der Pfarrkirche ihr Können

Von Michael Geyer

Mit dem Jahresabschlusskonzert am Sonntag, 29. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche möchte die Marktkapelle in ihrem Jubiläumsjahr zum 40-jährigen Bestehen einen würdigen musikalischen Schlusspunkt setzen. Gleichzeitig soll das Konzert aber auch für den Aufbruch ins neue Jahrzehnt stehen, sagt Klaus Gottschall, der Dirigent der Marktkapelle und hat nach diesem Motto die Stücke ausgewählt. In den vergangenen Monaten haben sich die drei Klangkörper des Musikvereins intensiv vorbereitet und möchten nun die Ergebnisse dem Publikum präsentieren.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Magdalena Pfister beginnt mit „Solemnity“, einer Komposition von Robert Finn, die verschiedene Gemütsbewegungen eines feierlichen Ereignisses vereint. „You raise me up“, eine emotional starke Ballade des bekannten Pop-Klassikers und ein aufregendes Medley vom kraftvollen Soundtrack des Erfolgsfilms „The Greatest Showman“ in einer Bearbeitung für Blasorchester von Paul Murtha folgen. Auch die „Spätlese“, das Spätberufenen-Orchester der Marktkapelle tritt auf. Ihr Leiter Gerhard Reichl verrät nur die zwei Titel, den „Andachtsjodler“ und „Fröhliche Weihnacht überall“, verspricht aber etliche musikalische Überraschungen. Dirigent Klaus Gottschall setzte in seiner Programmauswahl sowohl auf bekannte klassische als auch auf weniger bekannte, moderne Konzertstücke. Zur ersten Kategorie darf man Händels „Halleluja“ aus dem „Messias“ und das Medley „Bye Bye Spiritual“ mit bekannten Titeln wie „Oh happy day“ oder „Amen“ zählen. Zur zweiten Kategorie gehört „Dusk“, eine schlichte, choralartige Komposition von Steven Bryant, die sowohl die nachdenkliche Ruhe der Morgendämmerung als auch die feurigen Schattierungen des Sonnenaufgangs beschreibt. Große Emotionen und spannende Dramatik aus der Zeit der Hexenverfolgung im kleinen Städtchen Ellwangen verspricht das Werk „The witch and the saint“ von Steven Reineke. Als kleiner Gedankenanstoß für das kommende Jahr wurde speziell dieses Werk gewählt. „Curtain up! – Vorhang auf!“ heißt die Theater-Ouvertüre von Alfred Reed. Dieses spritzige Medley vom Broadway der 30er Jahre steht für die Vorfreude auf das kommende Jahr. So erleben die Zuhörer eine romantische Ballade genauso wie einen feurigen Walzer und zum Schluss eine knackige Big-Band-Nummer. Mit „Schneeflockenzauber“, einer Komposition von Klaus Gottschall, entführt das Orchester sein Publikum in die heimische Winterwelt und setzt einen romantischen Schlussakkord. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen. Nach dem Konzert laden die Musikanten zum gemütlichen Gedankenaustausch vor der Pfarrkirche bei Glühwein und Punsch ein.