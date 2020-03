14.03.2020

Zwei Coronafälle in Eichstätt

Gesundheitsamt in Neuburg wartet auf Testergebnisse

Es war nur eine Frage der Zeit, jetzt hat das Corona-Virus auch den Nachbarlandkreis Eichstätt erreicht. Zwei Personen haben sich infiziert. Ein Mann liegt seit Donnerstag isoliert im Krankenhaus in Eichstätt. Sein Zustand ist nach Angaben des Landratsamtes stabil. Betroffen ist zudem eine Frau aus dem südöstlichen Landkreis, die häuslich isoliert ist.

Im Umfeld des Mannes wurden neben der Familie mehrere Kontaktpersonen ermittelt, die teilweise unter Hausquarantäne gestellt wurden. Diese Personen weisen bisher aber keine Krankheitssymptome auf, so das zuständige Gesundheitsamt Eichstätt. Entsprechende Tests wurden veranlasst. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war auf der Seite des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bis Freitagabend mit null Fällen ein weißer Fleck. Doch dies wird vermutlich nicht mehr lange so bleiben. Im Gesundheitsamt am Landratsamt Neuburg erwarte man bis Samstagmittag das Ergebnis mehrerer Testungen, so eine Sprecherin.

Aufgrund der von Ministerpräsident Markus Söder angeordneten Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen ab Montag und der dadurch erforderlichen Kinderbetreuung könne der Betrieb in den Dienststellen des Landratsamtes nicht ohne Einschränkungen aufrechterhalten werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb kann der Parteiverkehr nur nach vorheriger Anmeldung – telefonisch oder im Zulassungsbereich auch online – entgegengenommen werden. Die Nummern sind auf der Homepage des Landratsamtes unter www.neuburg-schrobenhausen.de zu finden. Zudem können dadurch größere Menschenansammlungen in den Wartebereichen im Amt vermieden werden.

In der Nachbarschaft gibt es bereits mehrere bestätigte Infektionen: Im Landkreis Pfaffenhofen waren bis Freitag sechs Fälle dokumentiert, in der Stadt Ingolstadt einer. Der Mitarbeiter bei Audi, der positiv getestet wurde, lebt nicht in der Region. Im Landkreis Donau-Ries sind drei Fälle bestätigt, im Landkreis Aichach-Friedberg seit Freitagnachmittag neun. (nel)

" Der Link zum LGL https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm

Themen folgen