11:00 Uhr

Zwei Personen bei Wohnungsbrand in Ingolstadt verletzt

Am Samstagmittag brannte es in einer Wohnung in einem achtstöckigen Hochhaus in der Gustav-Mahler-Straße in Ingolstadt. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Am Samstag gegen 13.40 Uhr meldete ein Bewohner einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines achtstöckigen Hochhauses in der Gustav-Mahler-Straße einen Brand in dem Anwesen. Wie die Polizei mitteilt, war kurz zuvor war die 77-jährige Eigentümerin der darunterliegenden Wohnung zum Anrufer und seiner Frau nach oben gekommen und hatte sie gebeten, die Feuerwehr zu alarmiere, da ihre Küche in Brand geraten war. Durch die offene Wohnungstüre war zwischenzeitlich auch Rauch ins Treppenhaus gezogen.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ingolstadt einigen Personen beim Verlassen des Gebäudes helfen. Den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Ingolstadt und der Freiwilligen Feuerwehr Ingolstadt gelang es unter Einsatz von schwerem Atemschutzgerät, den Brand schnell zu löschen und die 77-Jährige sowie das Ehepaar aus dem dritten Obergeschoss in Sicherheit zu bringen.

Zwei Personen mussten wegen Rauchgasvergiftung ins Klinikum

Sowohl die Wohnungsbesitzerin der Wohnung im zweiten Stock, als auch die ebenfalls 77-jährige Ehefrau des Anrufers erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und mussten zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum Ingolstadt gebracht werden. Bei der Überprüfung der übrigen Wohnungen durch die Feuerwehr wurden keine weiteren Verletzten mehr festgestellt.

Der genaue Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, dürfte aber im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Die Wohnung, in der der Brand ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Welchen Schaden der Rauch im Treppenhaus und anderen Wohnungen angerichtet hat, steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr Ingolstadt konnte den Brand schnell löschen

Nach den bisherigen Feststellungen ist das Feuer in der Küche ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise, dass der Brand vorsätzlich verursacht worden wäre, liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Einsatz waren mehre Streifen der PI Ingolstadt, 18 Kräfte der Berufsfeuerwehr Ingolstadt, 16 Kräfte der FFW Ingolstadt sowie Rettungskräfte des BRK beteiligt. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen