vor 53 Min.

Zwei Verletzte

Unfall auf der B16 bei Neuburg

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B16 bei Neuburg wurden zwei Personen verletzt. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird mit rund 15.000 Euro angegeben.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 41-jähriger Mann aus Neuburg am Montag kurz nach 18 Uhr mit seinem Auto die Bundesstraße in Richtung Ingolstadt. Bei Neuburg wollte er nach links in die Donauwörther Straße abbiegen. Hierbei übersah er, so die Polizei weiter, einen entgegenkommenden Wagen, der von einem 45-jährigen Mann aus dem Landkreis Dillingen gesteuert wurde.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Auto des Neuburgers in die Donauwörther Straße geschleudert wurde und dort seitlich gegen einen Laternenmasten prallte. Das Fahrzeug des Mannes aus dem Landkreis Dillingen kippte auf die linke Fahrzeugseite, schlitterte über die Fahrbahn und blieb auf dem Dach liegen. (nr)

