Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Kellerbrand in Gaimersheim

Kellerbrand in Gaimersheim: die Feuerwehren aus Gaimersheim, Lippertshofen, Kösching, Wettstetten und Etting hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Beim Brand einer Sauna in einem Einfamilienhaus in Gaimersheim wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Kellerraum stark beschädigt. Zwei Bewohner mussten medizinisch behandelt werden.

Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 3.45 Uhr Polizei und Feuerwehr über den Brand informiert. Die eingesetzten Feuerwehren hatten das Feuer zügig unter Kontrolle, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro. Bei zuvor durchgeführten Löschversuchen hatten zwei Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, weshalb sie kurzzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Bei einer Begehung des Brandortes durch Spezialisten der Kriminalpolizei wurde festgestellt, dass die Sauna zweckfremd genutzt und der Brand so zumindest begünstigt worden war. Gegen einen 54-jährigen Bewohner wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. (nr)

