An einer Baustelle: Sechs Fahrzeuge krachen auf der A9 zusammen

Auf der A9 bei Ingolstadt hat sich am Montagfrüh ein Unfall mit sechs Fahrzeugen ereignet. Die Autobahn musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Auf der Autobahn A9 in Richtung München hat sich am Montagfrüh gegen 8.10 Uhr ein Unfall ereignet, an dem sechs Autos beteiligt waren.

Sechs Autos waren an einer Baustelle auf der A9 bei Ingolstadt zusammengestoßen

Wie es vonseiten der Polizei heißt, waren die Fahrzeuge an einer Wanderbaustelle ineinander gekracht. Offenbar, so berichtet es die Polizei, hatten vier Fahrer den nötigen Sicherheitsabstand nicht eingehalten, sodass es beim Reißverschlussverfahren zu der Karambolage gekommen ist.

Verletzt wurde dabei eine Person. Die Autobahn musste zwischen Ingolstadt-Süd und Manching kurzzeitig komplett gesperrt werden.

