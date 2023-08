Wohnmobil beginnt auf der Autobahn A9 zu brennen

Während der Fahrt auf der Autobahn hat ein Mann aus Merching bemerkt, dass sein Wohnmobil brennt. Doch das Feuer hinterließ nur wenig Schaden.

Am Montagfrüh gegen 8 Uhr fuhr ein 62-jähriger Merchinger zusammen mit seiner Ehefrau mit seinem Wohnmobil auf der Autobahn A9 in Richtung Nürnberg. Kurz vor dem Dreieck Holledau bemerkte er starken Rauchgeruch im Fahrzeuginneren. Als er das Wohnmobil abstellte, fing der Bereich hinter der Beifahrertür an zu brennen.

Der Fahrer konnte den Brand auf der A9 bei Wolnzach selbst löschen

Der Fahrer konnte den Brand laut Polizei mit Wasser selbst löschen. Die alarmierten Feuerwehren aus Geisenhausen und Wolnzach mussten deshalb nicht mehr eingreifen. Der Brand ging vermutlich von einem Batteriekabel aus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro, das Mobil war weiterhin fahrbereit. (AZ)