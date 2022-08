Mission "Rapid Pacific": Bei einem Eurofighter streikt die Technik

Sechs Eurofighter sind am Montag im Zuge der historischen Mission "Rapid Pacific" von Neuburg aus in den Indo-Pazifik gestartet. Beim Zwischenstopp in Abu Dhabi zickte nun die Technik.

Die Verlegung von sechs Eurofightern binnen 24 Stunden in den indopazifischen Raum: Für diese historische Mission der Luftwaffe mit dem Namen „Rapid Pacific“ fiel am Montagnachmittag der Startschuss auf dem Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Binnen sieben Stunden erreichten die Piloten mit ihren Maschinen auf ihrem Weg nach Australien den ersten Zwischenstopp in Abu Dhabi (wir berichteten). Von dort geht es nun weiter nach Singapur – allerdings nur für fünf der insgesamt sechs in Neuburg gestarteten Maschinen.

Mission "Rapid Pacific": Technische Probleme bei Eurofighter in Abu Dhabi

Wie Oberstleutnant Max-Joseph Kronenbitter, der mitverantwortlich für die Pressebegleitung der Mission ist, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, bleibt ein Eurofighter aufgrund von Problemen mit der Hydraulik vorerst am Boden. „Eine Reparaturcrew aus Neuburg ist mit dem A400M auf dem Weg nach Abu Dhabi“, sagte Kronenbitter Mittwochnachmittag. Die Sicherheit der Piloten gehe vor und von daher soll die Maschine komplett durchgecheckt und die technischen Probleme behoben werden, bevor sie wieder starten kann. Bitter: Es ist der extra für die Mission aufwendig folierte Eurofighter. „Es ist natürlich schade, aber kein solches Problem, dass die Mission negativ beeinflusst“, sagt Kronenbitter. Bemerkt habe man die Problematik bei der Nachbereitung der Maschine vor Ort in Abu Dhabi.

Hydraulische Probleme: Der für "Rapid Pacific" sonderfolierte Eurofighter "Air Ambassador" muss in ABu Dhabi repariert werden

Je nachdem, wie schnell die Reparatur-Crew aus Neuburg das technische Manko behebt, sollte die Maschine spätestens am Montag, pünktlich zum Beginn der multinationalen Übung „Pitch Black“, ankommen – begleitet von einem Tankflugzeug. Die übrigen fünf Eurofighter sollen Donnerstagfrüh Ortszeit in Australien ankommen. „Wir sind hier sieben Stunden in der Zeit voraus“, erklärt der Oberstleutnant. Nach der Übung „Pitch Black“, die am 7. September endet, steht noch „Kakadu“ von 12. bis 26. September auf der Agenda und dann geht es mit Kurzbesuchen in Japan und Südkorea sowie Singapur Anfang Oktober für die insgesamt 250 deutschen Soldatinnen und Soldaten zurück in die Heimat.