Ladesäulen-Check: Wo sich E-Autos in der Region am komfortabelsten laden lassen

Schnell-Ladestationen sind vor allem für Langstreckenfahrer und alle, die nicht zu Hause laden können, sehr wichtig. Dabei sollten sich diese Anlagen am besten an Autobahnen und Bundesstraßen befinden. Etwa 20 bis 30 Minuten dauert es, bis der Akku zu 80 Prozent geladen ist. Deshalb ist es laut Auto Club Europa (ACE) wichtig, dass auch die Ausstattung, die Barrierefreiheit und die Familienfreundlichkeit der Anlagen stimmen – das haben die rund 700 Ehrenamtlichen des Clubs bundesweit genauer unter die Lupe genommen. Auch der ACE-Kreisvorstand Ingolstadt war unterwegs, um sich Ladestationen näher anzusehen.

Bei der Barrierefreiheit mangelt es vielen Schnellladestationen rund um Ingolstadt

Kreisvorsitzender Thomas Pfeil kann nach den Checks ein durchwachsenes Fazit ziehen. Viele Anlagen seien zwar gut ausgestattet, bei der Barrierefreiheit aber wurde vielfach gespart. „Echte barrierefreien Stellplätze an den Ladesäulen findet man kaum“, so Pfeil. Und sollte der Parkplatz barrierefrei sein, dann sei die nächste Hürde oftmals an der Säule, die zum Beispiel durch Pfosten und hohe Bordsteine gegen das Anfahren geschützt wird. Oder: Das Display ist zu hoch angebracht, das Ladekabel hat keinen Schwenkarm. „Mobilität muss für alle Menschen möglich sein – und so müssen auch E-Ladesäulen entsprechend barrierefrei errichtet werden“, sagt Ursula Hildebrand, Regionalbeauftragte Club und Ehrenamt für Südbayern. Gemeinsam mit Thomas Pfeil, Elena Schmidt und Achim Werner vom Kreisvorstand Ingolstadt war sie unterwegs, um die Ladesäulen zu begutachten und zu bewerten. „Im Großen und Ganzen ist das Ergebnis nicht schlecht, allerdings fordern wir alle Betreiber auf, ihre Anlagen auf Barrierefreiheit zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Bei neuen Anlagen sollte die Barrierefreiheit heute selbstverständlich sein“, ergänzt Pfeil.

Insgesamt acht Anlagen hat sich der Kreisvorstand angesehen – zwei in Pfaffenhofen und Reichertshofen, je eine in Allershausen, Schweitenkirchen, Hepberg und Ingolstadt. Als Tagessieger gingen die Ladesäulen bei Aral in der Schollstraße in Ingolstadt hervor – hier konnten 12,75 Punkte vergeben werden. Die Anlage rangiert damit im oberen Mittelfeld. Die rote Laterne geht an die Ladesäulen in der Wackerstraße in Reichertshofen. Hier konnten nur 5,25 Punkte vergeben werden.

Weitere Infos zur Aktion gibt es im Internet unter www.ace-clubinitiative.de. (AZ)