Autofahrer fährt Kind an - und danach einfach weiter

Am Mittwochfrüh gegen 7.50 Uhr war ein Autofahrer auf der Sudetenlandstraße stadteinwärts unterwegs. Als der Fahrer nach rechts in die Berliner Straße einbiegen wollte, überquerte gleichzeitig ein achtjähriges Mädchen bei Grün die Fußgängerampel.

Ein Autofahrer hat in Neuburg eine Schülerin angefahren

Beim Abbiegen touchierte der Fahrer laut Polizei mit seinem Auto die Schülerin am rechten Fuß. Danach fuhr er allerdings von der Unfallstelle davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Das Mädchen hatte Schmerzen am Bein und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Beim Unfallauto soll es sich um ein großes, weißes Auto handeln. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Neuburg unter der Nummer 08431/67110 melden. (AZ)