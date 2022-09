Adelschlag

13:52 Uhr

Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

Ein Blitz hat den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Adelschlag in Brand gesetzt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet plötzlich der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Adelschlag in Brand. Was ist passiert?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 1.25 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über einen Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße in Adelschlag informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte bereits starke Rauchentwicklung über dem Einfamilienhaus festgestellt werden, berichtet die Polizei. Kurz darauf brachen die Flammen durch das Dach nach draußen. Brand in Adelschlag: Polizei geht von Blitzeinschlag aus Die Bewohner waren durch den Blitzeinschlag aufgewacht und konnten beide rechtzeitig das Haus verlassen. Der entstandene Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und geht nach Begehung des Brandortes von Blitzeinschlag aus. 8 Bilder Ein Blitz hat in ein Einfamilienhaus in Adelschlag eingeschlagen. Das sind die Bilder vom Einsatz. Foto: Heinz Reiß

