Rosa Pepke will AfD-Oberbürgermeisterin werden

Rosa Pepke ist die Oberbürgermeisterkandidatin der Ingolstädter AfD für die Wahl im kommenden Jahr. Wie die Partei mitteilt, ist Pepke Russlanddeutsche und lebt seit 2002 in Ingolstadt. Aktuell wohnt sie im Nordosten der Stadt.

Rosa Pepke von der AfD will in Ingolstadt Oberbürgermeisterin werden

Die 42-Jährige ist Kinderpflegerin, seit mehr als 20 Jahren berufstätig und arbeitet derzeit in der Automobilbranche. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Sie ist seit 2018 Mitglied der AfD, bereits 2020 hat sie für den Ingolstädter Stadtrat kandidiert. Ihre Themen sind Familien- und Migrationspolitik. Außerdem will sie laut AfD mehr Transparenz in die Stadtfinanzen bringen. (AZ)