30-Jähriger mit über zwei Promille am Steuer erwischt

Ein 30-jähriger Autofahrer aus der Slowakei ist am Sonntagnachmittag mit über zwei Promille am Steuer erwischt worden. Nach Angaben der Polizei, meldete ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen 16 Uhr, dass der Mann mit angezogener Handbremse aus einem Tankstellengelände am Südpark fuhr. Anschließend steuerte der 30-Jährige sein Fahrzeug sehr unsicher in Richtung Feldkirchen.

Trunkenheitsfahrt am Südpark mit über zwei Promille

Nach kurzer Fahndung durch die Polizei trafen die Beamten den Mann an einer Unterkunft in Feldkirchen an und stellten starken Alkoholgeruch fest. Der Mann räumte seine Trunkenheitsfahrt umgehend ein, der folgende Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Bei seinem 79-jährigen Beifahrer aus der Slowakei wurden gar 3,6 Promille gemessen. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel daraufhin sicher und brachte den 30-Jährigen zur Blutabnahme in die Neuburger Klinik. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)