Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß auf B13 bei Eitensheim

Auf der B13 bei Eitensheim hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben. Nach einem Zusammenstoß hat sich ein Auto überschlagen. Die Insassen hatten viel Glück.

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr war ein 56-Jähriger aus dem Kreis Weißenburg-Gunzenhausen auf der B13 bei Eitensheim unterwegs. Nach Polizeiangaben kam der Autofahrer dort wegen einer Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Eine ihm entgegenkommende 57-jährige Autofahrerin aus Gunzenhausen konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Autos zusammenstießen.

Bei Eitensheim hat sich das Auto einer 57-Jährigen überschlagen

Das Auto der Frau geriet daraufhin ins Schleudern, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, die 57-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 28 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Am Auto des Unfallverursachers entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Schaden am Auto der Frau beträgt etwa 20.000 Euro. (AZ)