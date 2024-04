Nach einem Unfall: B16 bei Ernsgaden noch bis 11.30 Uhr gesperrt

Am Mittwochmorgen sind ein Auto und ein Lastwagen bei Ernsgaden zusammengestoßen. Die Straße ist aktuell noch immer gesperrt.

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr war ein 34-Jähriger aus dem Kreis Kelheim auf der B16 in Richtung Manching unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Geisenfeld/Ernsgaden kam er laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lastwagen frontal zusammen. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde nach bisherigen Erkenntnissen an den Beinen verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die Insassen des Lastwagens wurden bei dem Unfall auf der B16 bei Ernsgaden leicht verletzt

Der 51-jährige Fahrer des Lastwagens und sein 53-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Die Bundesstraße 16 war ab 6.30 Uhr vollständig gesperrt. An beide Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt knapp 40.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die B16 durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an. Gegen 10.30 Uhr ist mit der Öffnung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Manching zu rechnen. Die Gegenfahrbahn wird gegen 11.30 Uhr laut Straßenmeisterei wieder befahrbar sein.

An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte und die Feuerwehren Ernsgaden, Ilmendorf, Rockolding, Vohburg und Geisenfeld im Einsatz. (AZ)