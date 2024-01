Wo die Landwirte in der Region 10 am Montag protestieren wollen

Etwa 2000 Landwirte wollen am Montag in Traktor-Konvois durch die Region 10 fahren. Jetzt stehen alle Routen fest. Kritik an der Aktion kommt vom Ärztesprecher.

Die Polizei rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen, wenn am kommenden Montag an die 2000 Landwirte mit ihren Traktor-Konvois in der Region 10 unterwegs sein werden. Jetzt steht fest: Auf sechs verschiedenen Routen wollen sie ab 5 Uhr morgens bis nachmittags um 14 Uhr ihrem Unmut gegen die Beschlüsse der Bundesregierung Luft machen. Am Freitag wurden nach den zwei Routen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nun auch die Strecken für die Stadt Ingolstadt und die Landkreise Eichstätt und Pfaffenhofen veröffentlicht. Der Verein LSV (Landwirtschaft verbindet Bayern) hat am Mittag folgende Routen für die Protestkundgebungen bekannt gegeben:

Route 1: Im Bereich Eichstätt führt die Route von Schernfeld nach Eichstätt und dann über die B13 nach Pietenfeld. Vom dortigen Kreisel aus fahren die Landwirte dieselbe Strecke wieder zurück.

Route 2: Eine weitere Route führt durch den südlichen Bereich des Landkreises Eichstätt und den Norden der Stadt Ingolstadt . Die Strecke erstreckt sich von Hepberg und Lenting über Wettstetten und Gaimersheim . Danach geht es über die B13 und vorbei an Audi wieder zurück nach Hepberg .

Route 3: Zwischen Neuburg und Ingolstadt verläuft die "mobile Demonstration", wie sie der LSV nennt, auf der B16 , der B13 und wieder zurück über die Staatsstraße durch Bergheim .

Route 4: Großmehring , Kösching , Lenting und Oberhaunstadt liegen auf der Route eines weiteren Protest-Korsos. Dabei werden die Landwirte von Norden kommend auch durch die Stadt Ingolstadt fahren und von dort weiter auf der B16a.

Route 5: 22 Kilometer lang ist eine Strecke zwischen Manching und Ingolstadt , die weitere Traktor-Konvois befahren werden. Über die Manchinger Straße geht es auf die Südliche Ringstraße in Ingolstadt und von dort weiter entlang der Münchner Straße wieder nach Manching .

Route 6: Rund um Schrobenhausen sind die Landwirte auf einer 15 Kilometer langen Strecke, unter anderem über die B300 , unterwegs.

Wie der LSV mitteilt, werden je nach Strecke drei bis sieben Konvois eine Route befahren. An einem Konvoi beteiligen sich zwischen 40 und 70 Traktoren. Die Landwirte treffen sich morgens um 5 Uhr an 26 verschiedenen Sammelstationen und setzen dann ihre Protestaktion bis 14 Uhr fort. "Auf Maßnahmen auf und an der Autobahn wurde vorerst verzichtet", heißt es in einer Mitteilung des LSV. Zu Verkehrsbehinderungen wird es dennoch kommen, auch der Schulbusverkehr wird betroffen sein.

Neben den sechs Routen des LSV sind im Kreis Pfaffenhofen noch zwei weitere Protestkonvois angekündigt. So sind im Bereich Baar-Ebenhausen und Reichertshofen Landwirte zwischen 6 und 14 Uhr unterwegs, unter anderem auch auf der B300. Ein weiterer Protestzug wird in Schweitenkirchen stattfinden. Dort dauert er von 7 bis 11 Uhr. Weitere Demonstration sind in Stammham sowie im Bereich Kinding-Enkering (beides Kreis Eichstätt) angemeldet.

Trotz der Zugeständnisse setzen die Landwirte im Raum Ingolstadt, Eichstätt und Neuburg ihre Proteste fort

Obwohl die Bundesregierung den Landwirten teilweise entgegen gekommen ist, wollen sie an ihrer angekündigten Protestwoche festhalten. „Die Zugeständnisse, die auch noch stufenweise ausgestaltet sind und somit im Grunde ja bestehen bleiben, sind völlig unzureichend", sagt Michael Muhr, Landwirt aus Adelschlag und Zweiter Vorsitzender des Vereins LSV. Den Landwirten gehe es ums große Ganze, die bayerischen Bauern sollten wieder wettbewerbsfähig gemacht werden.

Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass wilde Blockaden nicht geduldet werden. "Absichtliche Blockaden von Verkehrswegen sind vom Schutzgedanken des Versammlungsrechts nicht gedeckt und werden geahndet", heißt es seitens des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Der Neuburger Ärztesprecher kritisiert die Aktion der Landwirte

Kritik an der Protestaktion kommt vom Ärztesprecher im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Uli Kurutz. Er befürchtet, dass wegen der erwarteten Verkehrsbehinderungen Patientinnen und Patienten möglicherweise nicht pünktlich zu wichtigen medizinischen Untersuchungen kommen können.

Für Menschen, die auf eine Dialyse, eine Chemotherapie oder eine Stammzellenspende angewiesen sind, könnten die Proteste gesundheitliche Nachteile zur Folge haben. "Ich verstehe die Bedürfnisse der Landwirte voll und ganz", sagt der Mediziner, dennoch dürfe der Protest nicht auf dem Rücken von kranken Menschen ausgetragen werden. "Die gesundheitliche Unversehrtheit steht im Grundgesetzt", betont Kurutz.

Die aktuellen Entwicklungen der Bauernproteste in der Region gibt es in unserem Live-Blog.