Straße zwischen Wagenhofen und Stengelheim für vier Wochen gesperrt

Ab kommendem Montag geht für vier Wochen nichts mehr auf der Straße zwischen Wagenhofen und Stengelheim. Auf einem Abschnitt von mehr als drei Kilometern wird die Staatsstraße 2046 ab dem 12. August zur Baustelle. Die Hauptverbindungsstraße zwischen dem Donaumoos und dem Neuburger Süden bekommt eine neue Fahrbahn und ist daher bis zum 6. September gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Ingolstadt in einem Schreiben mit.

Sperrung auf Staatsstraße 2046 zwischen Wagenhofen und Stengelheim

Wie die Behörde weiter informiert, sollen innerhalb der nächsten Wochen die maroden Asphaltschichten herausgefräst werden. Anschließend wird der Straßenaufbau verstärkt und die Deckschicht erneuert. Außerdem sollen im Kurvenbereich Bankettplatten verlegt werden. Damit all diese Arbeiten möglichst schnell und störungsfrei von den zuständigen Bauunternehmen erledigt werden können, müsse die betroffene Strecke komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Die Kosten der Bauarbeiten auf der Staatsstraße belaufen sich auf mehr als 600.000 Euro und werden vom Freistaat Bayern übernommen. Da die Bauarbeiten witterungsabhängig sind, können sich die Termine für die Sperrung und die Freigabe der Straße noch verschieben. Für die Zeit der baustellenbedingten Sperrung hat das Bauamt Ingolstadt gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden, der Polizei und der Verkehrsbehörde des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen Umfahrungen abgestimmt.

Baustelle zwischen Stengelheim und Wagenhofen: Das sind die Umleitungen

Wer aus dem westlichen Donaumoos nach Neuburg fahren möchte oder umgekehrt, der muss in nächster Zeit zusätzliche Wege auf sich nehmen. Die Umleitung für den Verkehr aus dem Raum Königsmoos führt auf der Staatsstraße 2049 über Grasheim und Karlshuld und anschließend über die Staatsstraße 2043 vorbei an Nazibühl auf die B16 – und von dort aus in Richtung Neuburg.

Die Umleitung für den Verkehr aus Neuburg in Richtung Königsmoos führt auf der Staatsstraße 2035 durch Wagenhofen und Rohrenfels, dann über die Staatsstraße 2050 über Hollenbach und Kehrhof und schließlich auf der Straße ND13 über Achhäuser nach Stengelheim und Königsmoos.