Stichflamme bei Tischfeuer: Drei Menschen verbrennen sich

Eine 30-Jährige aus Berg im Gau entzündete am Freitagabend im Beisein ihrer Schwester und ihrem Schwager ein Tischfeuer bei sich zu Hause. Um das Ausgehen der Flamme zu verhindern, goss die junge Frau ein für das Tischfeuer vorgesehenes Brennmittel über die noch leicht glühende Flamme. Es kam zu einer Verpuffung in dem über die Flamme gestülpten Glas. Zudem entstand eine Stichflamme, berichtet die Polizei. Dabei erlitt die junge Frau Verbrennungen an der Hand, ihr Schwager Verbrennungen an der Hand sowie im Gesicht und die Schwester der 30-Jährigen ebenfalls Verbrennungen im Gesicht. Die Schwester wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach München geflogen. Die Polizeiinspektion Schrobenhausen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schrobenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis