Berg im Gau

vor 48 Min.

"Vorzeigeprojekt": Umweltminister Glauber besucht Solarpark Schornhof

Plus Er ist der größte seiner Art in ganz Süddeutschland: der Solarpark Schonrhof bei Berg im Gau. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber spricht von einer Chance, „die wir klug nutzen sollten“.

Von Katrin Kretzmann

Er ist mit einer Fläche von etwa 200 Fußballfeldern der größte seiner Art in Süddeutschland, kann bis zu 30.000 Haushalte mit Strom versorgen und ist ein Vorzeigeprojekt im Hinblick auf erneuerbare Energien: der Solarpark Schornhof in der Nähe der Gemeinde Berg im Gau im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Im September vergangenen Jahres ging er ans Netz, am Mittwoch machte sich Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ein Bild von dem Stromlieferanten der Superlative – und betonte, wie wichtig dieser Solarpark für die Vereinbarkeit von Klima- und Moorkörperschutz ist.

