Ausbildung zum Koch: Durch Essen Menschen Freude bereiten

In der Gastronomie wird dringend Nachwuchs gesucht. Entgegen dem Trend sind im Romantik-Hotel zum Klosterbräu in Bergen für heuer alle Ausbildungsplätze vergeben.

Im September beginnt für alle Auszubildenden das neue Lehrjahr. Doch viele Betriebe finden oft kaum noch Bewerberinnen und Bewerber für ihre Lehrstellen. Die Neuburger Rundschau stellt im Rahmen einer Serie einige Berufe vor. Heute: der Koch.

Mit sanften Bewegungen drückt Hannah Fischer den Mürbeteig in die Quicheform. Die Füllung aus Speck und Lauch muss noch angebraten werden. In einer Schüssel befindet sich schon die Milch-Ei-Mischung, die der Quiche Lorraine ihren herzhaften Geschmack verleiht. Die Auszubildende bereitet das Frühstück für den nächsten Tag vor.

An jeder Ecke in der Küche des Romantik-Hotels zum Klosterbräu in Bergen ist etwas los. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein eingespieltes Team. Unter ihnen befinden sich sechs auszubildende Köchinnen und Köche in verschiedenen Lehrjahren. Fischer ist ab September im zweiten Ausbildungsjahr.

Das Romantik-Hotel zum Klosterbräu in Bergen hat heuer genügend Azubis

Dorian Bredendiek zum Beispiel ist im zweiten und für ihn letzten Jahr, da er das Abitur und ein Studium zu Ernährung und Versorgungsmanagement absolviert hatte.

Auch für das kommende Ausbildungsjahr hat der Inhaber des Hotels und Restaurants, Otto Böhm, alle Plätze besetzt. „Ich kann mich nicht beklagen“, so Böhm. Ihm sei aber bewusst, dass es nicht in allen Betrieben so aussieht, da viele Bewerberinnen und Bewerber von der Arbeit am Wochenende abgeschreckt seien. Er persönlich sehe das aber nicht als Problem, da man sehr flexible Arbeitszeiten hat und „auch mal an einem Montag zum Skifahren kann“, sagt er schmunzelnd.

Der Inhaber des Familienbetriebs ist selbst gelernter Koch und bereue seine Berufswahl kein Stück. Zwar sei es sehr anspruchsvoll und auch durch den Zeitdruck eine psychische Belastung, aber ihm gefalle es, „den Leuten durch sein Essen eine Freude zu bereiten“.

Als Koch kann man "auch mal an einem Montag Skifahren", sagt Hotelinhaber Otto Böhm

Genau dieses Essen sei der Anziehungspunkt für viele Gäste, weil in seiner Küche von Grund auf alles selbst gekocht wird und sie nicht mit Fertigprodukten arbeiten. Das komme auch den Auszubildenden zugute, da sie vom Zerlegen eines Rehs bis hin zu Spätzle selber herstellen alles in dem Betrieb lernen.

In ihrer Ausbildung verbringen die Azubis einen Tag in der Woche in der Schule, um die Theorie zu lernen, und die restlichen vier Tage in einem Betrieb. Während der zwei bis drei Jahre lernen sie verschiedene Bereiche in der Küche kennen. Dazu gehören die vier Hauptbereiche: Saucier, der für Soßen, Fleisch und Fisch zuständig ist, Entremetier, der die Beilagen, Suppen und vegetarischen Gerichte herstellt, Gardemanger, in deren Zuständigkeit die kalte Küche mit Salaten und Vorspeisen fällt, und die Patisserie, in der man sich um Nachspeisen, Eis und Kuchen kümmert. Im Romantik Hotel zum Klosterbräu werden die auszubildenden Köchinnen und Köche in all diesen Bereichen ausgebildet und „schnuppern“ auch in den Service hinein.

Im ersten Lehrjahr hat Fischer noch nicht alle Bereiche durchlaufen. Ihr mache der Beruf aber jetzt schon viel Spaß.