Bergheim 2023: Diese Projekte stehen im neuen Jahr an

Plus Die Sanierung der Grundschule, das Feuerwehrhaus in Unterstall und mehrere Baugebiete: 2023 hat Bürgermeister Tobias Gensberger einige Themen auf der Agenda.

Von Laura Gastl

2023 ist ein Jahr, in dem in Bergheim einiges vorangehen soll. Da wäre zum Beispiel die Grundschule in Unterstall, die bereits 22 Jahre alt ist und deren Fassade einer Sanierung bedarf. "Wir stecken gerade mitten in den Planungen", sagt Bürgermeister Tobias Gensberger im Jahresgespräch mit unserer Redaktion. Doch bevor man mit den großen Baumaßnahmen beginnt, möchte man die Sportanlagen im Freien in Angriff nehmen. Dazu zählen unter anderem eine Tartanbahn und ein -platz mit Basketballkörben. Laut Gensberger seien dafür die notwendigen Gelder im Gemeindehaushalt vorgesehen, doch ob man tatsächlich mit der Erneuerung beginnen könne, hänge von den Fördermöglichkeiten ab. Der Schulbetrieb würde von der Sanierung nicht beeinträchtigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

