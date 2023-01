Bergheim/Irgertsheim

vor 20 Min.

Schaf bei Bergheim gerissen: War es womöglich ein Wolf?

Betroffenheit bei Landwirten und Jägern: Bei Bergheim wurde am Montag ein sechs Monate alter Schafbock aufgefunden, der vermutlich in den frühen Morgenstunden gerissen wurde.

Plus In Bergheim findet Landwirt Josef Heindl am Montag den Kadaver eines seiner Schafe. Bürgermeister Tobias Gensberger spricht von einem "Wolfsriss wie aus dem Bilderbuch".

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

War es ein Wolf? Am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr fand Landwirt und Jagdvorstand Josef Heindl einen jungen Schafbock auf seiner Koppel zwischen Bergheim und Irgertsheim gerissen vor. Bissspuren am Hals im Abstand von circa vier Zentimetern, dazu das Fraßbild deuten aus Sicht mehrerer Jäger, die vor Ort waren, auf den Wolf als Verursacher hin. „Der Wolf fängt von der Schulter her an und arbeitet sich zum Brustkorb vor“, erklärt Jagdpächter Tobias Gensberger, der aufgrund des fehlenden Rippenbogens und der verspeisten Innereien, aber verschmähten Gedärms von einem „Wolfsriss wie aus dem Bilderbuch“ spricht. Endgültige Gewissheit soll eine DNA-Analyse bringen, die von einer amtlichen Untersuchung ergänzt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen