Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer

Gegen die beiden Männer aus Rohrenfels und Bergheim läuft ein Ermittlungsverfahren.

Gleich zweimal hat die Polizei am Donnerstagabend betrunkene Autofahrer im Kreis Neuburg-Schrobenhausen erwischt. So kontrollierten die Beamten gegen 22.55 Uhr einen 27-Jährigen, der in Bergheim unterwegs war. Ein durchgeführter Test ergab, dass der Mann knapp 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde daraufhin eine Blutentnahme bei dem Bergheimer angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei erwischt betrunkene Autofahrer in Bergheim und Baiern

Knapp zwei Stunden später, gegen 0.50 Uhr, wurde ein 23-Jähriger im Rohrenfelser Ortsteil Baiern im Rahmen einer Kontrolle von der Polizei angehalten. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem Transporterfahrer, ein Test ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille. Der Rohrenfelser musste sich infolgedessen einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein durfte er zunächst noch behalten, da erst das genaue Ergebnis der Untersuchung abgewartet werden muss. Derzeit läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr gegen ihn. (AZ)