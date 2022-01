Umstrittene Impf-Botschaft: Disziplinarverfahren gegen Tobias Gensberger läuft

Plus Wegen seiner impfkritischen Botschaft im Gemeindeblatt ist gegen Tobias Gensberger nun ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Welche Folgen dem Bergheimer Bürgermeister drohen.

Die umstrittene und impfkritische Weihnachtsbotschaft des Bergheimer Bürgermeister Tobias Gensberger im Gemeindeblatt ist nun ein Fall für die Justiz. Wie die Landesanwaltschaft Bayern auf Anfrage mitteilt, wurde gegen den Gemeindechef ein Disziplinarverfahren eingeleitet.