Zweite Brücke: Wird der Verkehr nach Bergheim umgeleitet?

Plus Eine zweite Donaubrücke soll nach Prognosen zu mehr Verkehr in Bergheim führen. Teils herrscht Entsetzen. Viele offenen Fragen beschäftigen die Gemeinde.

"Ich bin entsetzt, dass Neuburg nur bis zum Ortsschild schaut", sagte die zweite Bürgermeisterin Bergheims, Claudia Heinzmann, vor vollem Haus. Es sei unverständlich, dass man sich nicht um den verschobenen Verkehr kümmere, stimmte auch Bürgermeister Tobias Gensberger zu. Die Auswirkungen der geplanten zweiten Donaubrücke auf das Gemeindegebiet beschäftigten am Montagabend nochmals den Gemeinderat Bergheim und lockte etwa 50 Zuhörer zu der Sitzung.