Die Donaubrücke Bertoldsheim wird gesperrt

Behinderungen kommen auf Verkehrsteilnehmer im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu. Eine Donaubrücke wird gesperrt.

Bevor es auf der Baustelle der Donaubrücke Bertoldsheim in die Winterpause geht, sind noch Restarbeiten durchzuführen. So wurden am Freitag, 27. Oktober, die Zufahrten zur Kreisstraße asphaltiert. Dadurch kommt es zu sporadischen Fahrbahn-Einengungen. Eine Vollsperrung steht am Montag, 30. Oktober, von 8 bis 17 Uhr an, um die Restarbeiten im Bereich der Fahrbahn der neuen Donaubrücke abzuschließen. (AZ)