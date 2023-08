Bertoldsheim

vor 18 Min.

Etappenziel zur neuen Brücke bei Bertoldsheim ist erreicht

Plus Die neue Donauquerung für Fahrzeuge ist fertig. Mit 15 Millionen Euro liegt das Projekt in Bertoldsheim im Kostenrahmen – und ist doch zehnmal so teuer, wie einst gedacht.

Von Claudia Stegmann

Es ist ein Etappenziel auf dem Weg zu einer neuen Donauüberquerung. Vor eineinhalb Wochen wurde die neu gebaute Brücke bei Bertoldsheim freigegeben. Wer auf ihr steht und auf den schmalen, tiefer gelegenen Fahrweg daneben blickt, kann kaum glauben, dass dieser einst Autos, Lastwagen und Radfahrer über die Donau brachte. Statt sechs Meter ist die neue Fahrbahn nun acht Meter breit, auf beiden Seiten gibt es Fußgängerwege. Im Vergleich zur alten Brücke wirkt die neue gewaltig und erhaben – passend zu ihrer Bedeutung. Denn der Brückenbau ist das derzeit größte und wichtigste Infrastrukturprojekt des Landkreises.

Bis auf eine kleine Verzögerung – eine niederländische Firma lieferte die bestellten Stelzenpontons einfach nicht – liefen die Bauarbeiten für die neue Brücke wie am Schnürchen, zog Landrat Peter von der Grün am Dienstag Bilanz. Los ging es Mitte Juli 2021, nur gut zwei Jahre und 336 Unterschriften später war sie fertig. Das Bauwerk entstand weitestgehend bei laufendem Verkehr. 18 Mal musste die Donauquerung in dieser Zeit gesperrt werden, meist nur für einige Tage und abseits des Berufsverkehrs. Lediglich in der Endphase war die Brücke wegen der Straßenbauarbeiten im nördlichen und südlichen Anschlussbereich für sechs Wochen durchgehend nicht befahrbar.

