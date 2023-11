Bertoldsheim

Frieda Pickel aus Bertoldsheim feiert 100. Geburtstag

Plus In einem beschaulichen Dorf bei Harburg erblickt Frieda Pickel vor 100 Jahren das Licht der Welt. Es war vor allem die Landwirtschaft, die ihr Leben und auch die Liebe prägten.

Wir schreiben das Jahr 1923. Ein Laib Brot kostet im November über 200 Milliarden Reichsmarkt. Mit Einführung der Rentenmark soll die Hyperinflation eingedämmt werden. Der amerikanische Astronom Edwin Hubble beweist anhand der Andromeda-Galaxie die Existenz von Himmelskörpern außerhalb der Milchstraße. MAN entwickelt den ersten Lkw mit Dieselmotor. Und im kleinen beschaulichen Dorf Mauren bei Harburg erblickt Frieda als siebtes Kind der Familie Sporr das Licht der Welt. Das ist nun genau 100 Jahre her und Frieda Pickel fragt sich, wo die Zeit hingegangen ist. Im Seniorenheim in Bertoldsheim feiert sie nun ihren 100. Geburtstag.

Frieda Pickel aus Bertoldsheim feiert ihren 100. Geburtstag

Am 17. November 1923 in Mauren geboren, besuchte sie von 1930 bis 1937 dort die Dorfschule. „Bei uns gab es eine Kirche und eine Schule, einen Pfarrer und einen Lehrer“, erinnert sich die Seniorin. Mit vier Brüdern und zwei Schwestern wuchs sie auf dem Bauernhof der Eltern auf und in die Arbeit der Landwirtschaft hinein. Gefragt nach Hobbys schüttelt sie den Kopf. Keine Zeit, bei all der Arbeit. „Wir sind früh aufgestanden und haben als Erstes die Kühe gemolken und gefüttert“, erzählt die Jubilarin. Nach ihrer Schulzeit blieb sie auf dem elterlichen Hof und pflegte, neben der landwirtschaftlichen Arbeit, die Mutter.

