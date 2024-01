Bertoldsheim

vor 16 Min.

Glamour, Glanz und Grusel: Bertoldsheim feiert seinen Krönungsball

Plus Der Faschingsauftakt in Bertoldsheim wurde zu einer umjubelten Show, bei der nicht nur 13 Barbies und ein Ken die Zuschauer in ihren Bann zogen.

Von Peter Maier Artikel anhören Shape

„Bertoldsheim hat rund 800 Einwohner. Davon ist aus jedem Haushalt wahrscheinlich jemand vertreten“, bemerkte Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck, als er im vollen Saal der Schlossgaststätte in die Runde blickte.

Allein schon an der Garderobe sah man den Krönungsballbesuchern an, dass der Bertoldsheimer Faschingsauftakt für sie etwas ganz Besonderes ist. Die Damen in modischer Abendrobe, die Herren mit schwarzem Anzug und oftmals mit Fliege, die sonst das ganze Jahr über im Kleiderschrank liegt. Zu den Klängen von DJ Werner Heindl führte Präsident Christian Diederichs seinen neuen Vorstand sowie den kleinen und den großen Hofstaat in den Festsaal. In seiner Begrüßung freute sich Diederichs, dass auch Delegationen der Rennertshofener Fidelitas und der Egweiler Eggspatzen nach Bertoldsheim gekommen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen