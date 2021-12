Wie ein Bertoldsheimer ein schweres Unglück überlebte - und heute damit umgeht

Plus Dieter Roßkopf rettete sich beim Staustufenbau Bittenbrunn 1967 mit einem Sprung in die Donau. Zwei Kollegen kamen ums Leben. Wie sich der Bertoldsheimer heute daran erinnert.

Der Bertoldsheimer Dieter Roßkopf schreibt gerade eine Chronik über seinen Heimatort. Das Geschehen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verfolgt der Heimatforscher mit Interesse, natürlich auch den aktuellen Bau der neuen Donaubrücke. Der 1. Juni 1967 hat für den 79-Jährigen eine besondere Bedeutung.