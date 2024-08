Der Bezirk will sich aus dem Klinikum zurückziehen

Als das Klinikum Ingolstadt Anfang der 80er Jahre gebaut worden ist, fand auch eine in Oberbayern bislang einzigartige Zusammenarbeit ihren Anfang - die nach mehr als 40 Jahren jetzt wohl vor dem Aus steht. Der Bezirk Oberbayern will sich nahezu vollständig aus dem Krankenhauszweckverband, dem er seit der Gründung 1981 angehört und der unter anderem das Klinikum betreibt, zurückziehen. Bislang ist er mit 23,4 Prozent daran beteiligt, die Stadt Ingolstadt hält die restlichen 76,6 Prozent. Jetzt hat der Ingolstädter Stadtrat den Eckpunkten für eine Prüfung des Vorhabens zugestimmt. Das hatte zuvor schon der Bezirkstag getan. Erst nach Abschluss dieser tiefergehenden Prüfung soll es zu einer Entscheidung darüber kommen, ob und wann der Bezirk tatsächlich aussteigt.

In Ingolstadt betreiben die Stadt und der Bezirk das Klinikum zusammen

Der Bezirk Oberbayern ist für die psychiatrische und neurologische Versorgung in Oberbayern zuständig und betreibt über sein Kommunalunternehmen kbo (Kliniken des Bezirks Oberbayern) mehrere Kliniken, unter anderem das Isar-Amper-Klinikum oder das Heckscher Klinikum. Diese werden als gemeinnützige GmbHs geführt und sind 100-prozentige Tochtergesellschaften des Klinikunternehmens kbo. Dass das psychiatrische Angebot des Bezirks wie in Ingolstadt an ein somatisches Krankenhaus, in dem körperliche Krankheiten behandelt werden, angeschlossen ist, sei ein „historischer Einzelfall“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Der mitunter durchaus manche Tücken und praktische Probleme mit sich bringt.

Zudem steht in den kommenden Jahren eine engere Kooperation der Krankenhäuser in der Region an, auch Fusionen stehen im Raum. Mit diesem Klinikverbund soll die Finanzierung der Häuser langfristig gesichert werden. Unter diesen Vorzeichen kann sich der Bezirk das gegenwärtige Konstrukt allerdings immer weniger vorstellen.

Christian Scharpf ist Vorsitzender des Zweckverbands

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf, der zugleich Vorsitzender des Zweckverbands ist, betont aber auch, dass ein Ausstieg des Bezirks keine Folgen für Patienten und Mitarbeiterinnen haben dürfe: „Grundsätzliche Voraussetzung ist dabei, dass es keine Einschnitte in die qualitativ hochwertige psychiatrische Versorgung für Ingolstadt und die Region geben wird.“ Das bedeute auch, dass sich am Standort und der örtlichen Anbindung ans Klinikum Ingolstadt nichts ändern werde. Selbstverständlich würden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besitzstandswahrend übernommen werden, egal ob Ärzte, pflegerisches Personal, Service- oder Verwaltungskräfte, so Scharpf: „Darin sind sich die Stadt Ingolstadt und der Bezirk Oberbayern einig.“

Sollte die psychiatrische Versorgung künftig allein vom Bezirk getragen werden, bleibt er dennoch mit einer Mindestbeteiligung Mitglied im Krankenhauszweckverband. Denn ansonsten müsste dieser aufgelöst werden, was zahlreiche rechtliche und organisatorische Probleme mit sich bringen dürfte.

In der Psychiatrie in Ingolstadt werden 5000 Patienten pro Jahr stationär behandelt

Jährlich werden am Zentrum für psychische Gesundheit etwa 5000 Patienten stationär und mehr als 2500 Patienten in der Ambulanz behandelt. Der Bezirk würde bei einem Ausstieg 275 Betten im Klinikum selbst, 50 Plätze in der Tagesklinik samt Schlaflabor in der ehemaligen Reiser-Klinik sowie 20 tagesklinische Plätze in Eichstätt übernehmen.

Sollten die Stadt und der Bezirk beim Klinikum getrennte Wege gehen, dann hätte das auch Auswirkungen auf die Finanzierung des Klinikums. Denn bislang haben sich die Stadt Ingolstadt und der Bezirk entsprechend ihren Anteilen im Zweckverband Gewinne und Verluste aufgeteilt. Doch die Zeit der Gewinne ist inzwischen vorbei, das Klinikum hat im vergangenen Jahr ein Defizit von 22,2 Millionen Euro geschrieben.

Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger hat jüngst im Stadtrat davon berichtet, dass auch die Stadt von einem Ausstieg profitieren würde. Denn die Verluste, die die Psychiatrie in den vergangenen beiden Jahren gemacht habe - sechs und neun Millionen Euro - liegen prozentual über der Beteiligung des Bezirks am Klinikum und mussten bislang von der Stadt mitgetragen werden. Auch der geplante Neubau des Zentrums für psychische Gesundheit auf dem Krankenhaus-Areal wäre dann allein vom Bezirk zu schultern. Im Gegenzug wäre der Bezirk nicht mehr an den Kosten für die Generalsanierung des Klinikums beteiligt.