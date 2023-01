In Ingolstadt kann ein blinder Karlshulder seine Fußball-Leidenschaft ausleben

Plus Seit über einem Jahr trainiert Jan Adrian mit dem Blinden-Team des FC Ingolstadt. Bald könnten sie die erste bayerische Mannschaft in der Bundesliga sein.

Bälle fliegen über den Platz und scheppern gegen die Torpfosten. Die Flutlichtanlage erhellt das Trainingsgelände des FC Ingolstadt, das gleich neben dem Stadion der Schanzer liegt. Während dutzende Jugendspieler über den großen Rasen der Anlage joggen, trainieren auf dem kleinen Platz nebenan vier junge Männer konzentriert ihre Torschüsse.