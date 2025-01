Zwei Autos stoßen wegen Blitzeis zusammen

Blitzeis und zu hohes Tempo: Diese Kombination hat am Mittwoch gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall auf der B16 bei Ingolstadt geführt. Wie die Polizei berichtet, war ein 28-Jähriger aus Perleberg offenbar zu schnell in Richtung Neuburg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und letztendlich mit einem entgegenkommenden Auto, in dem eine 54-Jährige sowie ihre 28-jährige Tochter saßen, kollidierte.

Bei einem Glatteisunfall auf der B16 bei Ingolstadt sind drei Personen verletzt worden

Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die B16 musste rund eine halbe Stunde lang komplett gesperrt werden, die Spur Richtung Regensburg konnte erst nach eineinhalb Stunden wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Zuchering und Hagau. (AZ)