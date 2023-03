Unbekannte legen wohl Baumstamm auf Fahrbahn: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben bei Brunnen einen Baumstamm offenbar absichtlich auf die Straße gezogen, um einen Unfall herbeizuführen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich ein 55-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bei der Polizei gemeldet. Der Mann war laut Polizei kurz vor 5 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2044 in Fahrtrichtung Ingolstadt unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Staatsstraße 2043 (Abzweigung nach Niederarnbach bzw. Klosterberg, sogenanntes „goldenes Kreuz“) mit einem quer auf der Fahrbahn liegenden Baum kollidiert war. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden im vermutlich vierstelligen Euro-Bereich.

"Goldenes Kreuz" bei Brunnen: Baumstamm auf Straße gezogen

Bei dem Baum handelt es sich um einen rund vier Meter langen, bereits entasteten Fichtenstamm mit einem Durchmesser von 17 Zentimeter und einem Gewicht von rund 50 Kilogramm, der offensichtlich von einem mehrere Meter neben der Fahrbahn zum Abtransport vorbereiteten Holzstapel stammt. Der Stamm war unmittelbar nach der Kreuzung über seine gesamte Länge quer auf dem Fahrstreifen Richtung Ingolstadt gelegen, aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist laut Polizei davon auszugehen, dass unbekannte Täter das Hindernis gezielt auf die Fahrbahn gezogen haben in der Absicht, einen Unfall herbeizuführen. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde, insbesondere bei Kradfahrern hätte ein Auffahren auf den Holzstamm nicht absehbare Folgen haben können.

Die beiden bislang unbekannten Autofahrer, die dem Unfallbeteiligten nach dem Zusammenprall geholfen haben, den Baum von der Straße zu ziehen, sowie Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder auch selbst dem Hindernis ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit der Polizei Schrobenhausen unter Telefon 08252/8975-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)