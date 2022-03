20 neue Mitglieder im Burgheimer Burschenverein

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause fand dieses Jahr zumindest ein „Josefstag light“ statt.

Der 19. März 1900 ist der Gründungstag des katholischen Burschenvereins Burgheim. Dieser vereinsinterne Festtag ist in normalen Zeiten mit einer festen Zeremonie verbunden. Die Burschen formieren sich hinter ihrer Fahne vor dem Vereinslokal Brucklachner und ziehen mit klingendem Spiel durch die Marktmusikkapelle Burgheim zur Pfarrkirche Sankt Cosmas und Damian.

Weil die Zeiten allerdings pandemisch sind, fiel dieses Ritual zweimal aus. Dieses Jahr entschloss sich die Vereinsführung zu einem „Josefstag light“. Der Vereinspräses, Burgheims Pfarrer Werner Dippel, zelebrierte den Festgottesdienst, die Marktmusikkapelle Burgheim spielte die passende Musik. Die Aufnahme neuer Mitglieder war in den Gottesdienst integriert. Den 20 jungen Burschen, die nun den Traditionsverein bereichern, gab Präses Werner Dippel gewichtige Worte zum Start in das Vereinsleben mit. „Eure Aufnahme geschah diesmal an einem ganz anderen Ort – und zwar vor dem Angesicht Gottes. Das könnt und dürft ihr als besondere Ehre sehen!“ Davon war auch Landrat Peter von der Grün beeindruckt.

Neue Mitglieder im Burschenverein Burgheim am Josefstag aufgenommen

Der 30. April und der 1. Mai sollen das Vereinsleben in diesem Jahr wieder in Schwung bringen. Traditionell stellt der Burschenverein den Burgheimer Maibaum auf und verbindet dies mit einer entsprechenden Feier.

Neu in den Verein aufgenommen wurden folgende Burschen: Matthias Faller, Timon Fenderle, Dominik Formann, Luis Golling, Elias Kimmerling, Dominik Kiowski, Patrick Kroggel, Korbinian Kugler, Paul Niemann, Niklas Ottillinger, Marc Peters, Tim Reichel, Marius Reinsch, Leonard Reinsch, Tim Riedelsheimer, Ferdinand Schlüter, Matthias Schmid, Jakob Schmid, Oliver Uhlstein und Jonas Wernhard.