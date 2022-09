Burgheim startet am 19. September in die Umweltwoche

Fünf Tage steht die Marktgemeinde ganz im Fokus der Natur. Gemeindeverwaltung und Vereine haben sich dazu Aktionen überlegt. Auch Bürger können sich beteiligen.

Die Gemeinde Burgheim startet am Montag, 19. September, in ihre Umwelt-Aktionswoche. Es ist das erste Projekt dieser Art in der Marktgemeinde. Fünf Tage lang werden sich Gemeindemitarbeiter zusammen mit örtlichen Vereinen und Unternehmen verstärkt um die Natur kümmern. Bei einigen Aktionen können sich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligen.

Der Radfahrerverein und die Schützenfreunde Burgheim werden sich den Insekten widmen. Am Gänsweiher und im Garten des Schützenvereins werden Mitglieder der beiden Vereine jeweils ein Insektenhotel aufstellen. Für mehr Grün in Dezenacker sorgt der örtliche Schützenverein zusammen mit dem Markt Burgheim. Rund um das Feuerwehrhaus und die Pumpstation sollen Pflanzen die Gebäude aufhübschen. Auch der Friedhof am Bidi in Burgheim soll grüner werden, indem der Bauhof dort verschiedene Bäume pflanzt.

Umweltwoche in Burgheim: Streuobstwiese und Biotop werden entstehen

Die Jugendfeuerwehr Straß und die Feuerwehr Wengen möchten bei Eschling eine Streuobstwiese anpflanzen. In der Aktionswoche kann allerdings nur der Naschgarten mit seinen Beerensträuchern realisiert werden, das Anpflanzen der Obstbäume soll dann im Spätherbst passieren. Zuletzt soll ein Habitat für Kleinlebewesen am Bruckmühlweg nahe der Firma Holl entstehen. Der Markt Burgheim und die Firma Ignaz Schmid werden eine bislang mehr oder weniger wirtschaftlich genutzte Fläche in ein Biotop verwandeln.

Darüber hinaus gibt es in der Woche vom 19. bis 23. September mehrere Müllsammelaktionen, an denen sich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. Am Sportsee werden am Freitagnachmittag Gemeinderatsmitglieder und die „Wilden Kojoten“ Weggeworfenes aus der Natur holen. Am Samstag werden zwei Gemeinderäte dann die Friedberger Ach mit einem Kanu befahren, um aus ihr Plastik, Styropor, Flaschen und anderen Unrat zu fischen. Die Firma Trouw Nutrition beteiligt sich schließlich an einer Cleaning-Aktion auf der Westseite des Leitenbachs nahe der alten Stellung. Wer mithelfen möchte, kann sich bei der Gemeindeverwaltung melden (Telefon 08432/9412-0 oder per E-Mail an verwaltung@burgheim.de).

Auch Kinder und Jugendliche werden explizit in die Umwelt-Aktionswoche mit einbezogen. So widmen sich die beiden Kindergärten in Burgheim und Straß kommende Woche ganz gezielt dem Thema Umwelt. Außerdem werden Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde dem Gartenbauverein Burgheim und der KLJB Illdorf dabei helfen, 100 Vogelnistkästen zu bauen, die dann in den Gärten oder an geeigneten Stellen im Gemeindegebiet aufgehängt werden sollen.

Vorträge in Burgheim über Klimawandel und erneuerbare Energien

Apropos Garten: Einen Beitrag zum Naturschutz können Bürgerinnen und Bürger auch leisten, indem sie einen naturnahen Garten anlegen, in dem sich Insekten, Bienen und Schmetterlinge tummeln können. Wie dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, erfahren Interessierte bei der Poster-Ausstellung, die nächste Woche in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz im Rathaus ausgestellt ist. Dort können Interessierte unter anderem erfahren, wie man seinen Garten in ein artenreiches Blütenmeer verwandelt.

Die Umweltwoche wird schließlich durch drei Vorträge abgerundet. Jürgen Heymann aus Straß, diplomierter Mineraloge mit Schwerpunkt Kristall- und Geophysik und mittlerweile im Ruhestand, wird am Montag, 19. September, über den Klimawandel und am Donnerstag, 22. September, über erneuerbare Energien referieren. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus, Interessierte sind willkommen. Auch der Gemeinderat wird die Aktionswoche für eine „Fortbildung“ nutzen. Die politischen Gemeindevertreterinnen und -vertreter informieren sich über die Rolle der E-Mobilität bei der Stadtentwicklung.