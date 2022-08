Burgheim

vor 36 Min.

Fallschirmspringen in Burgheim: Vom Glück des freien Falls

Plus Robert Utz aus Burgheim ist bereits über 3000 Mal aus einem Flugzeug in die Tiefe gesprungen. Was den 44-Jährigen so sehr am Fallschirmspringen reizt und warum er nicht einfach wie ein Stein vom Himmel fällt.

Von Claudia Stegmann

Robert, du gehörst bei der Luftsportgruppe Burgheim zu den Fallschirmspringern mit den meisten Sprüngen. Was bedeutet es für dich, aus 3000 oder 4000 Metern Höhe in die Tiefe zu springen?

