Flugzeuge, Biergarten und Fallschirmsprünge: Fliegerfest in Burgheim

Es war bereits vor drei Monaten alles bestens angerichtet für das Fliegerfest der Luftsportgruppe Burgheim auf ihrem Gelände an der Illdorfer Straße. Doch dann spielte der Wettergott nicht mit. Die Wassermassen von damals ließen keinen Flugbetrieb zu. Nun hoffen Vereinsführung und Organisatoren auf trockene Gnade von oben, denn das Fliegerfest ist für den rund 50 Mitglieder zählenden Verein enorm wichtig, verrät Pressesprecher Robert Utz.

Der Nachholtermin findet nun am kommenden Sonntag, 8. September, statt. Der Vorplatz zur Fliegerhalle wird dazu zu einem Biergarten umfunktioniert, der ab 10 Uhr geöffnet ist. Von dort aus können die Besucher auch wunderbar beobachten, wie die beiden vereinseigenen Flugzeuge sowie zwei Leihmaschinen die Passagiere in luftige Höhen bringen. Viele Besucher gönnen sich das Vergnügen und fiebern Jahr für Jahr dem Spektakel entgegen. Ein Foto vom eigenen Haus aus der Vogelperspektive ist möglich. Wer es noch prickelnder möchte, steigt in rund 3000 Metern Höhe aus. Burgheim ist inzwischen eine Hochburg der Fallschirmspringer und der Tandemmaster. Diese eigens zertifizierten Springer dürfen auch „Reisebegleiter“ auf ihrem „Ritt durch die Lüfte“ mitnehmen. Eine vorherige Einweisung mit Verhaltensregeln nimmt der Tandemmaster selbst vor.

Beim Fliegerfest in Burgheim sind auch Tandemsprünge möglich

Natürlich gibt es auch diesmal jede Menge historisches und modernes Fluggerät zu bestaunen. Die mit den Burgheimern seit Langem befreundeten Luftsportler aus Ellwangen steuern ihre Flieger wieder nach Burgheim. Darüber hinaus gibt es das Ganze auch noch im Miniformat. Die Neuburger Modellflieger lassen ihr Sportgerät ebenfalls steigen und befestigen darunter eine Fallschirmspringerpuppe. Diese wird per Funk ausgeklinkt, der Fallschirm öffnet sich und die Puppe gleitet zu Boden.

Schließlich lohnt es sich auch, wegen der großen Tombola zum Burgheimer Fliegerfest zu kommen. Hauptpreis ist ein Tandemsprung, gefolgt von einem Rundflug und schönen Sachpreise. Für die Burgheimer Luftsportgruppe ist das Fliegerfest so etwas wie das Schaufenster für den Verein. Es soll Besucher animieren, selbst zu fliegen oder sich an den Fallschirm zu hängen. Die entsprechende Ausbildung macht die Luftsportgruppe Burgheim. Für die jüngsten Besucher bauen die Luftsportler auch heuer wieder eine Hüpfburg auf.