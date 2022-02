Kleine Paar ist jetzt endgültig Überschwemmungsgebiet

Davon betroffen sind die Gemeinden Burgheim, Rennertshofen und Oberhausen. Die Gemeinde Burgheim zieht eine Klage in Betracht.

Der Gesetzgeber fordert, dass Areale, in denen ein Hochwasser statistisch mindestens einmal in hundert Jahren zu erwarten ist, als Überschwemmungsgebiete ausgewiesen werden müssen. Ziel ist es, Schäden durch Hochwasser zu verringern bzw. zu vermeiden. Aufgrund dieser Verpflichtung hat das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen eine so genannte Überschwemmungsgebietsverordnung für die Kleine Paar auf dem Gebiet der Gemeinden Burgheim, Oberhausen und Rennertshofen erlassen, die am 10. Februar in Kraft trat.

Das Überschwemmungsgebiet der Kleinen Paar ist bereits seit 2015 vorläufig gesichert – zum Leidwesen der betroffenen Kommunen und Bürger. Im Dezember 2019 hatten sich deshalb Vertreter des Landratsamtes, des Wasserwirtschaftsamtes Ingolstadt, des Landwirtschaftsamtes Pfaffenhofen, des Bayerischen Bauernverbandes, der Gemeinden Burgheim, Oberhausen und Rennertshofen sowie private Einwender getroffen, um ihre Vorbehalte zum Ausdruck zu bringen. Im Nachgang lenkte die Ingolstädter Behörde ein. „Wir nehmen die Anliegen der Gemeinden und Bürger sehr ernst und werden die vorgebrachten Anregungen sehr genau prüfen“, hieß es damals seitens des Wasserwirtschaftsamtsleiters Martin Mayer. Um die dafür nötige Zeit einzuräumen, verlängerte das Landratsamt die vorläufige Sicherung für die Kleine Paar um zwei Jahre auf den 10. Februar 2022.

Das Überschwemmungsgebiet betrifft in Burgheim auch ein geplantes Gewerbegebiet nördlich der B16, das unter diesen Gegebenheiten nicht entwickelt werden kann. Auch Bürger, deren Grundstücke in dem Gebiet liegen, haben daraus Nachteile. Dass die Einwendungen seitens der Gemeinde Burgheim offenbar überhaupt keine Berücksichtigung fanden, ärgert Böhm. „Ich bin vom Verfahren enttäuscht.“

Die Gemeinde erwägt nun eine Normenkontrollklage. Ob die allerdings Erfolgsaussichten hätte, muss die Gemeinde erst mit ihrem Rechtsberater klären. (nr/clst)

