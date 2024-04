Länger als das Fußballspiel: Musikantenstammtisch Burgheim widmet sich dem Böhmischen

Beim Musikantenstammtisch Burgheim gibt es einige neue Gesichter. Zusammen mit den "alten Hasen" gestalten sie den "Böhmisch klingt's am schönsten"-Abend.

Als vergangenen Dienstag beim Champions-League Spiel in London zwischen dem FC Arsenal und Bayern München der Schlusspfiff ertönte, erklang beim Brucklachner in Burgheim der Schlussakkord zum April-Musikantenstammtisch. Während die Profikicker aus der Landeshauptstadt mit Halbzeitpause und Nachspielzeit rund zwei Stunden im Einsatz waren, brachten es die Amateurmusikanten auf das doppelte Pensum.

Dass die kurzweilige musikalische Langstrecke diesmal vier Stunden dauerte, lag an zwei „special guests.“ Die „Buacher Bierbanklmusi“ gab ihr zweites Gastspiel in Burgheim. Die Zwillinge Xaver und Hans Wegele sowie Franz Bürle gründeten sich vor acht Jahren und haben sich musikalisch dem bayerischen und oberkrainischen Genre verschrieben. „Alles begann damals beim Dorffest im Buch“, erinnert sich Xaver Wegele, der eigens für das Trio Tuba lernte. „Seitdem bringen wir es auf etwa 20 Auftritte pro Jahr“, ergänzt Bruder Hans, der seiner Gitarre Töne entlockt. Sowohl er als auch Franz Bürle bringen die eigenen Stimmbänder ins Schwingen. Getreu dem Motto „Böhmisch klingt's am schönsten“, begannen die „Bierbankler“ mit der Micki-Polka, reisten dann walzer-betont in das österreichische Burgenland weiter, über das „Waidlerherz“ im Bayerischen Wald bis nach Mallorca „Wenn der Pegel stimmt!“

Er ist noch ein Original Böhmerwäldler aus der Ortschaft Heid. Sepp Braun spielte und sang Lieder aus seiner alten Heimat. Foto: Peter Maier

Seine Premiere beim Burgheimer Musikantenstammtisch feierte Stephan Rabuser aus Pessenburgheim. Er ist vor allem Fans des Burgheimer Pfarrfaschings ein Begriff, als Frontmann der Band „Hau Ruck!“. Auch er bringt es inzwischen auf etwa 20 Engagements pro Jahr als Solokünstler. Der singende und Akkordeon spielende Maurermeister umfuhr Böhmen musikalisch in größerem Bogen. Er glänzte vielmehr mit Stimmungsliedern, wobei das Publikum lautstark den Refrain mitsang. Die lustigen Stücke „beleuchteten“ den Geschlechterkampf, den Gesundheit-Krankheit-Zwist, Tradition und Moderne und schließlich den oberpfälzer Dialekt. Dazwischen schob Stephan Rabuser immer wieder zündende Witze, berufsbedingt auch die über Maurer, ein und glänzte mit flüssiger Rhetorik bei Gedichten.

Burgheimer Musikanten treffen sich zum Stammtisch

Ansonsten hatten die Organisatoren Regina und Max Blei wieder ihr Stammpersonal aufgeboten. Sie eröffneten den Musikantenstammtisch zusammen mit Marion und Reinhold Böhm, Klaus Schiller und Otto Meisinger klassisch böhmisch. Darunter ein Potpourri wie es böhmischer kaum geht. Es erinnerte an den Gründer der Original Egerländer Musikanten, Ernst Mosch. Ein Original Böhmerwäldler, aus der Ortschaft Heid stammend, ist Sepp Braun. Bekannt ist er der reiferen Generation als Torjäger für den SV Straß, den VfR Neuburg und den TSV Burgheim von den Fünfziger- bis Siebzigerjahren.

Seine Premiere beim Burgheimer Musikantenstammtisch feierte Stephan Rabuser aus Pessenburgheim. Singen, spielen, erzählen und rezitieren sind sein Metier. Foto: Peter Maier

„Als Böhmerwäldler habe ich natürlich auch Musik im Blut“, bekennt Sepp Braun, als er sich sein Akkordeon umhängt. Instrumental und gesanglich folgen „Es war im Böhmerwald“ und ein Jodlerausflug mit den „Bergvagabunden.“ Aus dem Stammpersonal beim Musikantenstammtisch stimmen Otto Meisinger, Theres und Klaus Schiller, Erna Ansbacher, Anni Huber und Peter Popanda heimatliche Klänge an. Helga Lallinger ist die Spezialistin für lustige Gedichte. „So etwa 150 habe ich da auf Lager“, erklärt sie ihre Leidenschaft. Diesmal widmete sie ihre witzigen Reime dem Thema "Augen auf bei der Partnerwahl". Mit riesigem Beifall verabschiedete das Publikum seine Musikanten.

Lesen Sie dazu auch