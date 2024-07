Marktfest in Burgheim dieses Jahr ohne Livebands und Bühnenprogramm

Wenn Burgheims Bürgermeister Michael Böhm am Samstag, 27. Juli, um 18.30 Uhr das erste Bierfass am Stand des FC Illdorf zum 32. Marktfest anzapft, wird kein Tusch von der Bühne erschallen. Erstmals in der Burgheimer Marktfestgeschichte fehlen sowohl Bühne als auch Musikgruppen. Stattdessen dürfen die Vereine an ihren Ständen ihren Gästen „Musik aus der Steckdose“ liefern. Warum das diesjährige Marktfest ohne Livemusik auskommen muss, darüber scheiden sich die Geister. Die wiederum reichen von „passender Musik“ bis zu „nur Wenige haben etwas davon.“ Gemeint sind die Marktfestbesucher, die sich in den Ständen am Bühnenbereich aufhalten. An den Ständen unter- und oberhalb der Bühne spielen die Vereine Musik aus Lautsprechern. Nicht gerade erbaut von dieser Entscheidung sind die Marktmusikkapelle, die Tanz- und Showband „Malibu“ sowie die „Castle Home Jazz-Band.“ Sie sorgten seit langer Zeit für den „guten Ton“ beim Burgheimer Marktfest.

24 Stände beim Burgheimer Marktfest

Bei Magen- und Gaumenfreuden dagegen, brauchen die Marktfestbesucher keine Abstriche machen. An 24 Ständen gibt es von Bier bis Cocktail und von Brotzeitplatte bis Steckerlfisch so ziemlich alles, was Appetit macht. Das Rahmenprogramm bleibt ebenfalls ungekürzt erhalten. So ist am Samstag, 27. Juli von 20 bis 21 Uhr und am Sonntag von 19 bis 20 Uhr am Marktplatz vor der Apotheke Tanz mit Edith Schirmann angesagt. Gleich daneben steht „Vorlesen in der Bücherei“ auf dem Programm. In der „Nachbarschaft“ wird es sportlich. Der TSV Burgheim stellt seine Torwand auf und ist vor allem ein Besuchermagnet für Nachwuchskicker. Diese Altersklasse spricht auch der Sportkegelclub an. Die Kegler bauen ihre Holzkegelbahn auf, ein originalgetreuer Nachbau von Ludwig Klein. Kinderschminken und Geschicklichkeitsspiele runden das Rahmenprogramm ab.

Icon Vergrößern Zum letzten Mal veranstalten die „Schusseltaler“ ihre Tombola für den guten Zweck. Thomas Pickhard (rechts) hofft auf großzügige Loskäufer. Foto: Peter Maier Icon Schließen Schließen Zum letzten Mal veranstalten die „Schusseltaler“ ihre Tombola für den guten Zweck. Thomas Pickhard (rechts) hofft auf großzügige Loskäufer. Foto: Peter Maier

Letztmals veranstalten die „Schusseltaler“ ihre Riesentombola im Dienst der guten Sache. Bedacht wird dabei der gemeinnützige Verein „Elterninitiative Intern 3 im Dr. von Haunerschen Kinderspital München.“ Dort werden krebskranke Kinder behandelt, so auch ein „Schusseltaler“ schon vor längerer Zeit. „Seit Jahresbeginn sammeln wir Preise“, erzählt Gruppensprecher Thomas Pickhard. Die wertvollen Preise spendeten in erster Linie Geschäfte aus Burgheim, Rennertshofen, Neuburg und Rain. Doch haben die „Schusseltaler“ so etwas wie „Stammspender“ aus ganz Deutschland. Die Hauptgewinne sind diesmal ein Fernseher und ein Gasgrill, gestiftet von der Raiffeisenbank Burgheim. Im vergangenen Jahr überreichten die „Schusseltaler“ dem Vorsitzenden von „Intern 3“, Alois Fruth, 4.000 Euro. Der zeigte sich hocherfreut, denn die Coronazeit drosselte auch das Spendenaufkommen bei dem gemeinnützigen Verein.

Getränkepreise beim Burgheimer Markfest steigen

Zwar fehlt heuer die Livemusik, doch die Getränkepreise steigen. So kostet ein halber Liter Bier, Radler oder Weizen jetzt vier Euro, also plus 50 Cent gegenüber 2023. Spezi, Apfelschorle und Limo stehen mit drei Euro auf der Getränkekarte. 2,50 Euro muss man für einen halben Liter Mineralwasser berappen. Zum Schutz von Kindern und Minderjährigen ist der Cannabiskonsum auf dem gesamten Marktfestgelände verboten. Die Ortsdurchfahrt von Burgheim ist im Bereich des Marktplatzes von Sonntag, 27. Juli, ab 11.30 Uhr bis Montag, 29. Juli, bis etwa 2 Uhr gesperrt. Eine großräumige Umleitung ist ausgeschildert. Letztlich muss nur noch das Wetter passen....!