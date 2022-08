Motorradunfall zwischen Sinning und Leidling

Ein Ingolstädter war von der Straße abgekommen und wurde dabei schwer verletzt.

Zwischen Sinning und Leidling wurde ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Ingolstadt am Samstagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei war er gegen 16.45 Uhr in einer 90-Grad-Kurse von der Straße abgekommen und mit seinem Gefährt im Gebüsch gelandet.

Glücklicherweise sei es zu keiner Kollision mit einem Baum, sondern lediglich mit Sträuchern und kleinen Ästen gekommen, heißt es im Polizeibericht weiter. Nichtsdestotrotz wurde der 45-Jährige schwer verletzt mit der Luftrettung ins Klinikum Ingolstadt transportiert.

Die Fahrbahn war bis 17.50 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die ansässigen Feuerwehren kümmerten sich um die Verkehrslenkung. Am Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)