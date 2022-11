Nächster Verein vor dem Aus: Droht Burgheim ein Vereinssterben?

Plus Nach den Wanderfreunden droht nun auch dem Soldaten- und Kameradenverein Burgheim das Aus. Doch die Beteiligten wollen sich noch nicht geschlagen geben.

Beginnt in Burgheim kommendes Jahr ein Vereinssterben? Für die Wanderfreunde ist das Aus so ziemlich besiegelt. Nun zogen bei der Jahreshauptversammlung des Soldaten- und Kameradenvereins, genannt "Jahrtag", ebenfalls sehr dunkle Wolken auf.