Erschwerter Weg von Burgheim zur Realschule Rain

Plus Schüler aus Burgheim müssen ihre Fahrt nach Rain künftig selbst bezahlen. „Es ist die aktuelle Rechtslage“, betont Landrat Peter von der Grün. Gemischte Klassen sind in den Neuburger Realschulen bald Normalität.

Fast 90 Kinder und Jugendliche aus Burgheim besuchen die Realschule in Rain am Lech. Diese besondere Verbindung mit dem Nachbarkreis Donau-Ries wird jetzt etwas eingetrübt: Neuburg-Schrobenhausen erstattet den Gastschülern ab September nicht mehr die Fahrtkosten zur Schule.