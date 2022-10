Platz 2 für den Markt Burgheim beim Heimat-Check

Plus Die Gesundheitsversorgung wird in der Marktgemeinde besonders hoch geschätzt. Luft nach oben gibt es dagegen beim Freizeitangebot, finden die Befragten des Heimat-Check.

In Burgheim lässt es sich offenbar gut leben. Zumindest ist das die Meinung derjenigen Männer und Frauen, die beim Heimat-Check der Neuburger Rundschau und ihrer Schwesterzeitungen teilgenommen haben. Die meisten von ihnen sind zwischen 46 und 64 Jahre alt, gefolgt von den 32- bis 45-Jährigen und den Seniorinnen und Senioren über 65. Insgesamt haben aus Burgheim 55 Menschen bei der großen Umfrage mitgemacht. 6,2 Punkte von möglichen 10 haben sie ihrem Heimatort gegeben – das ist nach Karlshuld das zweitbeste Ergebnis im Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau, das neben Burgheim die Orte Neuburg, Weichering, Karlshuld, Rohrenfels, Ehekirchen, Oberhausen, Königsmoos, Karlshuld und Bergheim umfasst.