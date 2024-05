Streit im Bierzelt: Mehrere Personen bei Fest des Radfahrervereins leicht verletzt

Ein Streit in Burgheim führt zu einem Einsatz des Sicherheitsdienstes. Ein Gast des Gründungsfestes des Radfahrervereins verstößt gegen die Hausordnung.

Zu einem Streit mit Tätlichkeit ist es am 10. Mai gegen 23.45 Uhr in Burgheim während des Gründungsfestes des Radfahrervereines 1899 Burgheim gekommen. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Ein 23-jähriger Besucher hatte während des Festzeltbetriebes gegen die Hausordnung verstoßen und sollte von zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aus dem Zelt verbracht werden.

Beim Gründungsfest in Burgheim kommt es zu einem Streit im Bierzelt

Hierbei kam es zum Streit mit Tätlichkeiten, in dessen Verlauf ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sowie der Besucher leicht verletzt wurden. Dem Besucher wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Zum Tathergang gibt es unterschiedliche Aussagen und etliche Zeugen, die noch nicht befragt werden konnten. (AZ)