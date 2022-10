Burgheim

vor 48 Min.

Überschwemmungsgebiet an der Kleinen Paar: Burgheim erhebt Klage

Plus Bürgermeister Michael Böhm sieht seine Gemeinde nicht nur in ihrer Entwicklungsmöglichkeit eingeschränkt, sondern kritisiert auch massiv das „ignorante“ Vorgehen des Wasserwirtschaftsamts.

Von Claudia Stegmann

Den Worten folgen nun Taten: Die Gemeinde Burgheim wehrt sich gegen die Überschwemmungsgebietsverordnung an der Kleinen Paar und wird deshalb eine Normenkontrollklage beim Verwaltungsgerichtshof einreichen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen. Das in der Verordnung ausgewiesene Areal betrifft nicht nur den Markt Burgheim, sondern auch die Gemeinden Rennertshofen und Oberhausen. Wie Bürgermeister Michael Böhm in der Sitzung sagte, wird sich die Gemeinde Oberhausen an der Klage beteiligen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

