Busfahrer Werner Greppmair ist der Held im Barthelmarkt-Bus

Es ist ein Job, der nicht für jeden gemacht ist: Morgens früh um halb fünf schon hinter dem Steuer, unzählige Stopps im ganzen Landkreis und mit jedem Halt füllt sich der Arbeitsplatz mit Menschen in Dirndl, Lederhose und einem Bier in der Hand. Ist in Oberstimm Barthelmarkt, ist auch Werner Greppmair dabei. Der 59-Jährige aus Karlshuld bringt die Menschen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf das Festgelände nach Oberstimm. Seit 16 Jahren ist der Busfahrer der Firma Spangler immer zur Barthelmarkt-Zeit auf den Sonderbuslinien im Einsatz. Hier erzählt er von plötzlichen Pinkelpausen, Gaudi mit den Fahrgästen und schwärmt von der Stimmung im Bus.

Barthelmarkt-Busfahrer Werner Greppmair bringt die Menschen gerne nach Oberstimm

Die Atmosphäre in den Barthelmarkt-Bussen ist unvergleichlich, sagt Greppmair: „Wenn die ersten einsteigen, geht‘s schon los mit dem Singen: Das Barthelmarktlied darf natürlich niemals fehlen.“ Zumindest mit der ersten Strophe klappt es noch textsicher, denn so viel mehr gehe den Feiernden nach dem Vorglühen manchmal schon nicht mehr über die Lippen. Aber auch andere Volksfest-Klassiker seien beliebt unter den Fahrgästen. Und wenn die ihre Weghalbe mit in den Bus bringen, bleibt Greppmair gelassen: „Des kannst ja ned verbieten, ist doch normal auf dem Weg zum Volksfest.“

Die Barthelmarkt-Zeit sei schon eine ganz besondere, sagt der passionierte Busfahrer. Wichtig ist ihm, niemals zu streng mit den Feiernden zu sein: „Man muss mit den Leuten schon ein bisserl Gaudi machen. Wenn man ekelhaft und grantig wird, ist‘s mit denen auch ned besser.“ Insgesamt habe er mit dem Bierfest-Volk nur selten Probleme gehabt, sagt Greppmair. Vielleicht liegt es an seiner unkomplizierten und direkten Art.

Weghalbe, Flaschen und Pipi-Pausen: Busfahrer Greppmair ist da pragmatisch

Ganz offen bittet er seine Fahrgäste, ihre Weghalbe beim Aussteigen wieder mitzunehmen: „Bitte lasst eure Flaschen ned drin, da draußen stehen Container, da kommen die rein.“ Die Ansage klappt, ist Greppmair zufrieden. Kaum mehr als vier oder fünf Flaschen muss er am Ende selbst noch aufräumen. Angekommen am Barthelmarkt-Festgelände verabschiedet er sich gern mit lockeren Sprüchen: „So, etz samma da. Vui Spaß aufm Barthelmarkt – aber denkt‘s dran: Oben nur so viel rein lassen, dass es bei der Heimfahrt später auch drinbleibt.“

Nicht nur auf der Barthelmarkt-Sonderlinie ist Werner Greppmair im Einsatz, er fährt auch ganz klassisch Fernfahrten. In diesem Jahr ist er für eine Reise nach Hamburg eingeteilt und verpasst deshalb erstmals den Barthelmarkt.

Und was passiert, wenn auf der Heimfahrt doch nochmal schnell etwas raus muss? „Mei – da haben‘s mich auch schon ab und zu inständig gebeten, bitte unbedingt anzuhalten. Und was mach ich da groß? Natürlich schau ich, dass des schnell und sicher möglich wird.“ Für alle anderen Fälle, wenn die Volksfestbesucher nicht mehr schnell genug aus dem Bus kommen, gebe es am Spangler-Betriebshof in Karlskron den Dampfstrahler, sagt Greppmair pragmatisch: „Es hilft ja nix!“

Busfahrer Greppmair aus Karlshuld war früher selbst Barthelmarkt-Besucher

Die große Empathie für die Volksfestbesucher in seinem Bus kommt nicht von ungefähr. Vor seiner Zeit bei Spangler war Greppmair Lastwagenfahrer für einen Kartoffelhändler aus dem Donaumoos. „Früher war ich montags immer selbst voll mit dabei auf dem Barthelmarkt! Des war wie ein Feiertag, da hat man einfach ned gearbeitet. Da war der Chef selbst auch immer beim Feiern.“ Als Busfahrer im Barthelmarkt-Dienst schaut der 59-Jährige mittlerweile nur noch kurz auf eine Brotzeit ins Festzelt, denn für ihn gilt ganz klassisch: „Beruf ist Beruf und Schnaps ist Schnaps.“

Doch eine Sache lässt sich Greppmair nicht nehmen: „Wenn ich die Leute schon zum Barthelmarkt fahre, sitze ich selbstverständlich auch mit der Lederhose am Steuer!“ Den Trend, in Tracht auf Volksfeste zu gehen, habe es vor 16 Jahren zu Beginn seiner Zeit als Barthelmarkt-Busfahrer noch nicht so stark gegeben. Eine Wende zum Guten, wie er findet: „Das Publikum hat sich sehr verändert, es ist jünger geworden. Und die Madln und Buam haben heute zu 95 Prozent Dirndl und Lederhosen an.“